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لبنان

الراعي التقى سفراء عرب في روما

Lebanon 24
30-11-2022 | 01:06
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 التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي في دارة سفيرة لبنان في ايطاليا ميرا ضاهر، سفراء كل من السعودية، قطر، البحرين، الامارات، عمان، الكويت، الاردن، اليمن، فلسطين، السودان والعراق المعتمدين في ايطاليا، في لقاء تعارف، في حضور المعتمد البطريركي لدى الكرسي الرسولي ورئيس المعهد الحبري الماروني في روما المطران يوحنا رفيق الورشا والقيم عن المعهد الخوري جوزف صفير.
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ووصفت اجواء اللقاء بالودية.
المصدر: الوكالة الوطنية
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