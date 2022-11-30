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لبنان

"نكبة" كسروان.. تساقط 102 ملمترا من الامطار خلال ساعتين! (فيديو)

Lebanon 24
30-11-2022 | 01:11
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"نكبة" حقيقة عاشتها أمس منطقة كسروان جراء التساقط الكثيف للأمطار ما أدى إلى تشكل السيول في الطرقات الداخلية وعلى الأوتوستراد الساحلي وتكونت بحيرات عملاقة غرقت فيها ارتال السيارات لساعات طويلة.

 

فخلال ساعات قليلة تساقطت أمطار بكميات غير اعتيادية وقد أشارت صفحة Lebanon Weather Forecast  على "فيسبوك" إلى انه سجل تساقط  102ملمترا من الامطار خلال ساعتين أي ما يُقارب 11% من المُعدّل السنويّ الكامِل وبالتالي أكثر من 100 ليتر أمطار في كلّ متر مربّع.

 

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وتعليقاً على "نكبة" أمس غرّد وزير الأشغال العامة علي حمية عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "طوال الليلة الماضية عملت ورش متعهدي وزارة الأشغال العامة والنقل على رفع الأتربة والحصى والأوساخ التي جرفتها معها السيول المتدفقة من الاعالي إلى الأوتوستراد، فضلا عن تعزيلها من مجاري التصريف منعا لانسدادها، ونجدد الدعوة لقيام الجميع بمسؤولياتهم داخل البلدات وعلى مجاري الأنهر".

 

 

يُشار الى ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رأس اجتماعا للمجلس الوطني للسلامة المرورية بعد ظهر امس في السرايا وصدرت عن الاجتماع مقررات منها "تكليف مجلس الإنماء والإعمار المُضي بتلزيم أعمال الصيانة بما فيها مستلزمات السلامة المرورية وفقاً لما جاء في إتفاقية القرض مع البنك الدولي، على أن تحدد وزارة الأشغال العامة والنقل الأولويات، بالتعاون مع مجلس الإنماء والإعمار".

 

 

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