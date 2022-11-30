بري يتواصل "حتى مع القوّات"

بات رئيس المجلس النيابي نبيه بري يعمل بشكل مباشر وشبه علني من اجل تحسين شروط وحظوظ رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الرئاسية، وهذا ما لم يكن يحصل قبل اسابيع حيث كان رئيس المجلس يقارب الملف بتحفظ وحذر.

وبحسب مصادر مطلعة "فإن بري يعمل على تسويق اسم فرنجية لدى كل من يمون عليهم وابرزهم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي لا يبدو انه اقتنع بعد".

واللافت، بحسب المصادر ذاتها، ان تواصل بري مع القوى السياسية المختلفة، يشمل ايضا "القوات اللبنانية"، وان بطريقة غير مباشرة، من خلال التواصل بين قياديين في حركة امل واخرين من القوات اللبنانية".

في المقابل، يبدو، حتى اللحظة، ان "حزب الله" لم يستطع إقناع رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل بترشيح فرنجية.

ووفق مصادر مطّلعة فإن باسيل ابلغ "الحزب" رفضه المطلق لمزيد من الحوار في هذا الشأن.