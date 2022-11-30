كرامي بحث وخالد الضاهر في آخر المستجدات

استقبل رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي، في مكتبه في طرابلس، النائب السابق خالد الضاهر، الذي قدم التهنئة لكرامي بفوزه بالطعن امام المجلس الدستوري.



وتم خلال اللقاء، البحث في آخر المستجدات السياسة والاجتماعية، وتمنى الضاهر على كرامي ان "يتصدى للمسؤوليات الجسام التي ألقيت على عاتقك على مستوى طرابلس وكل لبنان، وطرابلس تحتاج لتضافر كل الجمهود والسنة بحاجة لرفع الظلم عنها في لبنان".