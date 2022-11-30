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لبنان

باسيل ودمشق: هل الابواب مفتوحة؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-11-2022 | 02:15
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فيما يواصل رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل زياراته إلى قطر، أشارت مصادر سياسية بارزة إلى "أن الود الباسيلي للدوحة لن يقابل بترحيب دمشق برئيس التيار العوني، وبالتالي فإن زيارة الاخير إلى سوريا ليست قريبة ابدا خاصة وان الرئيس السوري بسار الاسد ليس في وارد استقباله في الوقت الراهن".

وبينما المحت المصادر إلى انقسام داخل التيار وتباينات بين اعضائه لا سيما بين النائب الياس بو صعب وباسيل، أشارت إلى أن المفارقة تكمن أن الاول تربطه علاقة ممتازة بدولة الإمارات العربية المتحدة، في حين أن الثاني يحاول بناء علاقة جيدة مع القطريين".

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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