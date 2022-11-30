الصناعة حددت سعر مبيع طن الترابة.. كم بلغ؟

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أصدرت وزارة الصناعة بياناً حدّدت فيه سقف سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بثلاثة ملايين وماية وعشرين ألف ليرة لبنانية، "على أن يعمل بهذا السعر اعتباراً من غد الخميس ١/١٢/٢٠٢٢ ولغاية الثلاثاء ٦/١٢/٢٠٢٢ ضمناً. لا يشمل السعر المذكور أعلاه الضريبة على القيمة المضافة".وستحدّد وزارة الصناعة سعر طن الترابة ببيانات تصدرها أسبوعياً.