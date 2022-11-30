البعريني: نريد رئيساً وطنياً جامعاً يطبق اتفاق الطائف

أكد عضو "تكتل الاعتدال الوطني" النائب وليد البعريني أن "التكتل لن يقاطع الجلسات، انما في موضوع التصويت سنكون شركاء في إيصال الرئيس ولسنا ملحقين، ولا نملك فيتو على أحد، نريد رئيسا وطنيا جامعا يطبق اتفاق الطائف ببنوده كافة".

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ورأى في حديث لبرنامج "بدبلوماسية" أنه "اذا انتقل التيار الوطنيّ الحر إلى المعارضة نرتاح قليلاً ويرتاح البلد، لو تركوا المجال للرّئيس سعد الحريري أن يأخذ مداه بالعمل الحكومي كما يجب، لما وصلنا إلى هنا".

وقال: "أنا كنت أكثر الواضحين مع الرئيس سعد الحريري، هو لم يقصر في موقعه وعمله لكنه وصل الى حائط مسدود، وفضل تعليق العمل السياسي في المرحلة الحالية".

وأضاف: "نحن مع النفس السعودي الذي يريد دولة غير مرتهنة، ولكنهم لم يتدخلوا بنا أبدا ولم يمل علينا أحد من ننتخب، المملكة العربية السعودية لا تتدخل في الشأن الداخلي اللبناني".

وشدد على ان "الانفتاح العربي مهم جدا لنا، ولكن علينا أن نعثر على صيغة مشتركة بين بعضنا البعض، حينها ستفك العقدة تلقائيا".