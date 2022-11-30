سليم وخير عرضا سبل التعاون بين وزارة الدفاع والهيئة العليا للاغاثة

عقد في اليرزة اجتماع تنسيقي بين وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم، والامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير، تم خلاله عرض وجهات النظر حول سبل التعاون بين وزارة الدفاع الوطني والهيئة العليا للاغاثة، في كل الامور المتعلقة بعمل الوزارة والهيئة.

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