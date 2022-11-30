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لبنان

نائب يحذر: نحن امام كارثة صحية واجتماعية

Lebanon 24
30-11-2022 | 02:15
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رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب فادي علامة أن "لبنان امام كارثة صحية واجتماعية ضحيتها المواطن".
 
 
وقال في بيان: "بعيدا عن الخلافات السياسية والإجتهادات الدستورية، وفي ملف يطال صحة المواطن والأمن الصحي الإجتماعي، نلفت عناية المسؤولين بأننا أمام كارثة صحية وإجتماعية في حال لم تتدخل حكومة تصريف الأعمال لإيجاد آلية قانونية بالتنسيق بين رئاسة الحكومة ووزارتي الصحة والمالية للسير بالعقود الموقعة مع المستشفيات عن العام ٢٠٢٢ و العام ٢٠٢٣ خلال المهل القانونية المحددة، قبل أن تتوقف وزارة الصحة عن تغطية المرضى اللبنانيين، حيث سندخل حينها في أزمة إستشفائية يكون ضحيتها المواطن المنهك أساسا بفعل الوضع المعيشي المتردي".
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المصدر: الوكالة الوطنية
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