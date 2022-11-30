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لبنان

ابن الـ24 عاماً جثة قرب المرفأ.. اليكم ما جرى بعد مباراة كرة قدم

Lebanon 24
30-11-2022 | 03:05
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عُثر على الشاب كريم طه 24 عامًا جثة قرب مرفأ بيروت.
وفي التفاصيل، أن كريم ابن بلدة ميس الجبل والذي يسكن في منطقة البسطا التحتا يدرس في ايطاليا وقصد لبنان لزيارة أهله وكان عائدًا إلى منزله سيرًا على الأقدام بعد انتهاء مباراة كرة قدم ضمن المونديال كان يتابعها مع أصدقائه، فعمد أشخاص على قتله.
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ورجحت المعلومات أن يكون سبب الجريمة هو السرقة.
 
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