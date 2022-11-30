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لبنان

سرق مبلغاً مالياً كبيراً من احدى الشركات وحرق صرافات آلية لتغطية جريمته.. وهذا ما حلّ به!

Lebanon 24
30-11-2022 | 03:38
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي:
 
بتاريخ 14-10-2022، وفي محلة الحازمية، أقدم المدعو: ر. غ. (مواليد عام 1977، لبناني) على اقتحام إحدى شركات الأموال شاهرا مسدسا حربيا وهو يرتدي ما يشبه الحزام، ووضع خرطوش صيد على قنينة بنزين مهددا بإشعالها، وتمكن من الاستيلاء على مبلغ 39،511،000 ل.ل. و 17،742 دولار أميركي بذريعة أنها وديعته، وبعد أن نفذ عملية السلب للمبلغ المذكور، فر إلى جهة مجهولة. بعدها تبين أنه أقدم بتاريخ 19102022 على إحراق مدخل "سنتر الحازمية التجاري" حيث تقع هذه الشركة، وبتاريخ 1112022 حاول إحراقه للمرة الثانية لكنه فشل لعدم اشتعال المواد المستخدمة، كما قام بتاريخ 26102022 بإحراق الصراف الآلي لأحد المصارف في الطيونة، وصراف آلي لمصرف آخر في الحازمية.
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على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الاستعلامية لتحديد مكان تواجده، وأعطيت الأوامر للعمل على توقيفه.
بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تمكنت القوة الخاصة التابعة للشعبة من توقيفه بكمين محكم. وبتفتيش مكان إقامته، تم ضبط مبلغ مالي.
بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة تنفيذه عملية الاقتحام والسلب المذكورة، بالإضافةً الى إحراق الصرافات الآلية التابعة لمصارف عدة.
تم تسليم المبلغ المالي المضبوط إلى الجهة المدعية، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوف وأودع المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص.
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