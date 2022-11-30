ستريدا جعجع تابعت موضوع تطبيق الكوتا النسائية في الانتخابات البلدية والاختيارية

عقدت النائب ستريدا جعجع اجتماعا في معراب للبحث في سبل جديدة وغير تقليدية للوصول إلى تحقيق المناصفة الجندرية في السياسة ومسألة تطبيق الكوتا النسائية في الإنتخابات البلدية والإختيارية المقبلة، في حضور النائب غادة أيوب، النائب السابق جوزيف اسحق، رئيسة منظمة "فيفتي فيفتي" جويل بو فرحات يرافقها أعضاء من المنظمة.

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وخلال الاجتماع، وجهت بو فرحات دعوة الى الحضور من أجل المشاركة في اللقاء الذي تنظمه "فيفتي فيفتي" برعاية سفير هولندا هانز بيتر فان دير فوود بعنوان "فلنشارك في السياسة"، يوم الخميس 8 كانون الاول من الخامسة بعد ظهر وحتى الثامنة مساء في فندق فينيسيا – بيروت.