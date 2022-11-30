الجمال اللبناني يجوب العالم.. شابة لبنانية تتوّج بلقب ملكة جمال أوروبا

ليست وحدها طبيعة لبنان تسحر العالم، فحتى بناته وشبابه يخطفون الأنظار أينما وجدوا وأينما حلّوا.

وهذا ما أكدته الشابة اللبنانية ميا داغر، التي خطفت لقب ملكة جمال أوروبا، من ٥٤ مشتركة شاركت في المسابقة من كل قارات العالم.

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جمالها الناعم خطف أنظار الجميع، وبطلّتها المتوازنة نجحت داغر في نيل إعجاب لجنة حكام Miss Europe Global التي جرت في مدينة لوس أنجلوس.

في البداية، أبهرت داغر الحاضرين بفستانها الأحمر الناري، والذي من خلاله أرادت التذكير بإنفجار ٤ آب الذي هزّ مدينتها بيروت، لتحظى بتصفيق حار من الجماهير.

وبعد رسالتها المعبّرة، تأهلّت داغر إلى التصفيات النصف نهائية. ونسّقت لهذه المرحلة زيّا لبنانيا فولكلوريا من تصميمها.

وبعد دخولها المسرح، عرضت داغر صورة كبيرة لمدينة بيروت على الشاشات، لتذكر الحاضرين والعالم بوطنها لبنان وبمدينة بيروت الجميلة، لتنال علامة عشرين على عشرين من قبل اللجنة.

وخلال تتويجها باللقب، دخل أحد الجماهير إلى المسرح رافعاً العلم اللبناني، فعاونته الملكة ورفعت علم بلدها أمام الجميع.

وأكدت انها كانت عازمة على العودة إلى لبنان وفي حوزتها التاج، التي سعت بكل اصرار للحصول عليه كهدية لوطنها.

وداغر هي ابنة البروفيسور جهاد داغر، وهو طبيب أسنان وأستاذ جامعي، أكملت دراستها في جامعة الألبا ثم سافرت إلى أميركا للدراسة والعمل.

وأثناء تواجدها هناك، قدمت داغر على مسابقة ملكة الجمال، وحصدت اللقب بكل جدارة واستحقاق.