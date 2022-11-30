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لبنان

متى ينحسر المنخفض الجوي المسيطر على لبنان؟

Lebanon 24
30-11-2022 | 04:00
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف في درجات الحرارة.
وجاء في النشرة الاتي:
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-الحال العامة: منخفض جوي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط  يؤدي الى طقس متقلب وماطر احيانا وينحسر اعتبارا من صباح يوم الخميس.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة قي بيروت لشهر تشرين الثاني بين 16 و 25 درجة.
-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة على الساحل ودون تعديل يذكر فوق الجبال وفي الداخل، يتشكل الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة في النصف الشمالي من البلاد وتتساقط بعض الثلوج المتفرقة على ارتفاع 2200 متر. تنحسر الأمطار تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر.

الخميس: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف في درجات الحرارة.

الجمعة:  قليل الغيوم الى غائم جزئيا اجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، ويتشكل ضباب محلي في الفترة الصباحية والمسائية .

السبت:  غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و40 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل ، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80% .

-حال البحر: متوسط الموج، حرارة سطح الماء:23 درجة.

-الضغط الجوي: 762 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس:  6,25 

-ساعة غروب الشمس: 16,29
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