يزبك يناشد القوى الأمنية: لحماية الناس واملاك الدولة قبل أن يحصل ما لا تحمد عقباه

غرد النائب غياث يزبك عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "بعد تحول سرقة كابلات الكهرباء والمحولات الى تدمير منهجي للبنى التحتية والسطحية في منطقة البترون المنكوبة المستباحة، أتوجه هذه المرة في العلن، إلى القوى الأمنية كي تقوم بواجباتها في حماية الناس واملاك الدولة قبل أن يحصل ما لا تحمد عقباه".

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