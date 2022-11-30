Advertisement

لبنان

يزبك يناشد القوى الأمنية: لحماية الناس واملاك الدولة قبل أن يحصل ما لا تحمد عقباه

Lebanon 24
30-11-2022 | 04:08
A-
A+
Doc-P-1015629-638054034352773759.png
Doc-P-1015629-638054034352773759.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرد النائب غياث يزبك عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "بعد تحول سرقة كابلات الكهرباء والمحولات الى تدمير منهجي للبنى التحتية والسطحية في منطقة البترون المنكوبة المستباحة، أتوجه هذه المرة في العلن، إلى القوى الأمنية كي تقوم بواجباتها في حماية الناس واملاك الدولة قبل أن يحصل ما لا تحمد عقباه".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2022-11-30
06:50 | 2022-11-30
06:41 | 2022-11-30
06:40 | 2022-11-30
06:22 | 2022-11-30
06:15 | 2022-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website