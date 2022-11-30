الدخان الأسود يغطي المرفأ.. ماذا يجري؟ (صور)

Advertisement

غطت سحب من الدخان الاسود منطقة المرفأ في بيروت، نتيجة حريق في المحلة.وبحسب المعلومات الأولية فان الحريق ناجم عن اشتعال مستوعبات تحتوي على اطارات، وقد تمكنت عناصر من فوج اطفاء بيروت من السيطرة عليه.