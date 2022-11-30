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لبنان

الدخان الأسود يغطي المرفأ.. ماذا يجري؟ (صور)

Lebanon 24
30-11-2022 | 04:26
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غطت سحب من الدخان الاسود منطقة المرفأ في بيروت، نتيجة حريق في المحلة.
وبحسب المعلومات الأولية فان الحريق ناجم عن اشتعال مستوعبات تحتوي على اطارات، وقد تمكنت عناصر من فوج اطفاء بيروت من السيطرة عليه.
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المرفأ

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