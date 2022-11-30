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لبنان

تعميم للمديرية العامّة لتعاونية موظفي الدولة: تعديل التعرفات ابتداءً من 1 كانون الأوّل

Lebanon 24
30-11-2022 | 04:46
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نشرت المديرية العامّة لتعاونية موظفي الدولة تعميمًا أعلنت فيه تعديل التعرفات ابتداءً من أول شهر كانون الأوّل 2022.
 
 
واليكم نص التعميم
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