الشرطة القضائيّة أوقفت "باجو" في حلبا

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّه بتاريخ 30-11-2022، أوقفت قوة من مفرزة حلبا القضائية في وحدة الشرطة القضائية اللبناني أحمد محمد الخطيب الملقب "باجو"، والمطلوب للقضاء بعدة مذكرات بجرم سرقة سيارات وتجارة أسلحة وسرقة في منطقة اكروم، كما ضبط بحوزته كمية من حشيشة الكيف.

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