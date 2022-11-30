الروابط الطلابية والاجتماعية في روسيا: "إيرفلوت" تبلغت عدم تزويد طائراتها بالوقود

صدر عن الروابط الطلابية والاجتماعية والجمعيات اللبنانية في روسيا البيان التالي:

"أبلغت سلطات الطيران المدني اللبناني، مدير شركة طيران "إيرفلوت" الروسية عدم تزويد طائراتها بالوقود في مطار رفيق الحريري الدولي. ويأتي هذا القرار بعد سلسلة وعود من الجهات المسؤولة الرسمية في بيروت، لخمسين الف شخص من طلاب يتلقون تعليمهم في روسيا ولرجالات اعمال وعائلات كانوا اطلقوا منشدات لاكثر من مرة لايجاد حل لهذه المشكلة التي اصبحت عبئا كبيرا عليهم من حيث التكلفة، نتيجة حتمية السفر الى موسكو عبر العراق او تركيا، والتي تبلغ خمسة آلاف دولار. وفي اول ردة فعل على التبليغ، اصدر ت الروابط الطلابية والاجتماعية والجمعيات اللبنانية في روسيا بيانا مقتضبا اكدت فيه على ً ان الحوار مع المسؤولين اللبنانيين لم يعد مجديا بعد مناشدات عدة لم تلق اي اهتمام جدي منهم، لذا يتم العمل على تنظيم تحركات هادفة بشتى الاشكال في لبنان للمطالبة بتحريرنا من مؤامرات من ينصبون انفسهم مسؤولين على حساب شعب يضطهد يوميا في بلده وفي الخارج".