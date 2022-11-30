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لبنان

بسبب الأمطار.. تجنبوا هذه الطرقات من اليوم ولغاية الغد

Lebanon 24
30-11-2022 | 05:22
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صدر عـن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البيان التالي: 
استكمالًا للأعمال التّي تجريها إحدى الشركات المتعهدّة بمدّ شبكة تصريف مياه الأمطار في محلّة الرحاب، سيتمّ تنفيذ أشغال على المسلك الجنوبي في منطقة الرحاب وذلك بالقرب من "حلويات السلطان" اعتبارًا من الساعة 19،00 من مساء اليوم 30-11-2022 ولغاية صباح يوم غد 1-12-2022.
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ستؤدي هذه الأعمال الى قطع الطريق بشكل جزئي في المحلّة المذكورة.

يرجى من المواطنين أخذ العلم وتجنّب سلوك الطريق المذكور، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للازدحام.
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