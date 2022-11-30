المكاري بحث مع أبو زيد وممثلة "الفاو" في تحقيق الامن الغذائي

استقبل وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري ، المدير العامة للتعاونيات غلوريا أبو زيد وممثلة منظمة الاغذية و الزراعة في لبنان "الفاو" نورا اورابح حداد.



اثر اللقاء، قالت اورابح: "تشرفت بلقاء الوزير المكاري وتناقشنا في مواضيع ذات اهتمام مشترك . واتفقنا على ان تستمر النقاشات حول الامن الغذائي واهمية دور "الفاو" وابراز دورها المهم في تحقيق الامن الغذائي في لبنان".

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