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لبنان

المكاري بحث مع أبو زيد وممثلة "الفاو" في تحقيق الامن الغذائي

Lebanon 24
30-11-2022 | 05:48
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استقبل وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري ، المدير العامة للتعاونيات غلوريا أبو زيد وممثلة منظمة الاغذية و الزراعة في لبنان "الفاو" نورا اورابح حداد. 

اثر اللقاء، قالت اورابح: "تشرفت بلقاء الوزير المكاري وتناقشنا في مواضيع ذات اهتمام مشترك . واتفقنا على ان تستمر النقاشات حول الامن الغذائي واهمية دور "الفاو" وابراز دورها المهم في تحقيق الامن الغذائي في لبنان".
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المصدر: الوكالة الوطنية
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