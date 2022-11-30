حادثة مروّعة... أطلقت النار على نفسها وفارقت الحياة!

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ المدعوة ه. و.ض. من بلدة مشمش - عكار، أطلقت النار على نفسها وفارقت الحياة.

وعُلم أنّها تُعاني من اضطرابات نفسيّة.