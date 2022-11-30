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لبنان

حادثة مروّعة... أطلقت النار على نفسها وفارقت الحياة!

Lebanon 24
30-11-2022 | 05:57
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ المدعوة ه. و.ض. من بلدة مشمش - عكار، أطلقت النار على نفسها وفارقت الحياة.
 
وعُلم أنّها تُعاني من اضطرابات نفسيّة.
 
 
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