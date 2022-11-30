سرقت من داخل المنازل... هل وقعتم ضحيّة أعمالها؟

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:تُعمِّم المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص صورة الموقوفة:و. م. (من مواليد عام 1963، لبنانية)لإقدامها على عدة عمليات سرقة من داخل منازل ضمن مناطق مختلفة في عدة محافظات، وهي أيضًا من أصحاب السوابق بجرم سرقة.لذلك، تطلب هذه المديرية العامة من الذين وقعوا ضحية أعمالها وتعرفوا إليها، الحضور إلى مركز فصيلة شحيم الكائن في بلدة شحيم – حي الشريفة، أو الاتصال على الرقم: 241841-07، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.