في وضح النهار... سرق الهاتف من يدها في الميناء

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولاً على متن دراجة نارية، سرق هاتفاً من يد فتاة أثناء تواجدها بالقرب من مبنى "سيتي كومبكلس" في محلة طريق الميناء في طرابلس، وفرّ بعدها إلى جهة مجهولة.



والجدير بالذكر أنّ هذه السرقة هي الثانيّة في غضون أسبوعين في المحلة عينها.

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