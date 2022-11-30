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لبنان
64 ألف عائلة... محرومة من هذه المساعدات
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
30-11-2022
|
06:41
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أفادت معلومات أن عدد السوريين الذين توقفت عنهم المساعدات المالية من مفوضية الامم المتحدة بلغت 64 الف عائلة.
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المصدر:
خاص "لبنان 24"
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