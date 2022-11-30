Advertisement

لبنان

64 ألف عائلة... محرومة من هذه المساعدات

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
30-11-2022 | 06:41
A-
A+
Doc-P-1015676-638054126806794804.jpg
Doc-P-1015676-638054126806794804.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت معلومات أن عدد السوريين الذين توقفت عنهم المساعدات المالية من مفوضية الامم المتحدة بلغت 64 الف عائلة.
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
لاجئون سوريون من لبنان يصلون إلى روما
lebanon 24
30/11/2022 16:57:53 Lebanon 24 Lebanon 24
سوريون في لبنان قلقون جداً من "العودة".. هذا ما يخافون منه!
lebanon 24
30/11/2022 16:57:53 Lebanon 24 Lebanon 24
اكثر من 50 دولة من ضمنها لبنان اتفقت على إحداث تغيير ملموس لإنهاء العنف الجنسي خلال النزاعات
lebanon 24
30/11/2022 16:57:53 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش بحث في الأوضاع في لبنان والمنطقة مع عزام الأحمد
lebanon 24
30/11/2022 16:57:53 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رادار لبنان24

لبنان

سوريون

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2022-11-30
09:50 | 2022-11-30
09:40 | 2022-11-30
09:28 | 2022-11-30
09:24 | 2022-11-30
09:16 | 2022-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website