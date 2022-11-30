حميه عرض مع ابو حمدان شؤونا إنمائية مناطقية

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استقبل وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه اليوم في مكتبه في الوزارة، النائب رامي أبو حمدان، وعرض معه شؤونا عامة وملفات إنمائية مناطقية، سيما تلك التي تعنى بها وزارة الأشغال العامة والنقل في منطقة البقاع الاوسط.واكد أن "البقاع الاوسط ، كباقي المناطق اللبنانية، هو من المناطق التي يتم متابعة ملفاتها في الوزارة، ولكن وفقا للإمكانات المتوافرة لدى الوزارة".