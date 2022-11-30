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لبنان

الامن العام أوقف شخصين في مخيم نهر البارد... ما السبب؟

Lebanon 24
30-11-2022 | 07:35
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية من الامن العام داهمت منزل "م.س" و"م.أ" في مخيم نهر البارد، وقامت بتوقيفهما، لتورطهما بتهريب أشخاص بطريقة غير شرعية عبر البحر.
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الامن العام

نهر البارد

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