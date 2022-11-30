الامن العام أوقف شخصين في مخيم نهر البارد... ما السبب؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية من الامن العام داهمت منزل "م.س" و"م.أ" في مخيم نهر البارد، وقامت بتوقيفهما، لتورطهما بتهريب أشخاص بطريقة غير شرعية عبر البحر.

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