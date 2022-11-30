قبل رفع الدولار الجمركيّ... هذا ما يتمّ تخزينه في المستودعات

كشف رئيس الغرفة الدولية للملاحة في بيروت ايلي زخور أنّ "كلّ البضائع التي لا تُتلف ومن الكماليات تُخزن في المستودعات لاستغلال الفرصة قبل رفع الدولار الجمركي".

وأضاف زخور للـ"أم تي في": "هناك تهافت على استيراد السيارات، فخلال 9 أشهر تم استيراد 25 ألف سيارة على دولار 1500 ليرة، وتمّ تخزينها في المستودعات".