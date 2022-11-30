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لبنان

بري استقبل 4 نواب وهنأ رئيس جمهورية غينيا بانتخابه

Lebanon 24
30-11-2022 | 08:20
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان وجرى عرض للأوضاع العامة وشؤوناً تشريعية.
 
كما بحث الرئيس بري في آخر المستجدات السياسية والشؤون التشريعية خلال لقائه أمين سر اللقاء الديمقراطي النائب هادي ابو الحسن. وعرض مع عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله للاوضاع العامة وشؤون تشريعية.
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وبعد الظهر، استقبل الرئيس بري النائب حيدر ناصر.

وأبرق رئيس مجلس النواب لرئيس جمهورية غينيا الإستوائية تيودور اوبيانج نوغوما ماباسونغو مهنئاً بانتخابه لولاية رئاسية جديدة.
المصدر: الوكالة الوطنية
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