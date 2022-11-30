Advertisement

لبنان

كان يُحاول العبور من سوريا إلى لبنان... من أوقف الأمن العام عند أحد المراكز الحدوديّة؟

Lebanon 24
30-11-2022 | 08:24
A-
A+
Doc-P-1015705-638054195812958323.jpg
Doc-P-1015705-638054195812958323.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الامن العام أوقف صباح اليوم المدعو "ش.ح." عند أحد المراكز الحدودية، أثناء عبوره من سوريا الى لبنان.

ويُعتبر الموقوف من أخطر المطلوبين في تجارة وتهريب البشر، ومسؤول عن معظم العصابات التي تقوم بتهريب الاشخاص بطريقة غير شرعية عبر البحر، بالاضافة إلى ضلوعه بتجارة الاسلحة.
Advertisement

كذلك، فإنّ الموقوف مطلوب بعشرات المذكرات، وقد أُحيل للتحقيق باشراف القضاء المختص.
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2022-11-30
09:50 | 2022-11-30
09:40 | 2022-11-30
09:28 | 2022-11-30
09:24 | 2022-11-30
09:16 | 2022-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website