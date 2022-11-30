كان يُحاول العبور من سوريا إلى لبنان... من أوقف الأمن العام عند أحد المراكز الحدوديّة؟

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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الامن العام أوقف صباح اليوم المدعو "ش.ح." عند أحد المراكز الحدودية، أثناء عبوره من سوريا الى لبنان.ويُعتبر الموقوف من أخطر المطلوبين في تجارة وتهريب البشر، ومسؤول عن معظم العصابات التي تقوم بتهريب الاشخاص بطريقة غير شرعية عبر البحر، بالاضافة إلى ضلوعه بتجارة الاسلحة.كذلك، فإنّ الموقوف مطلوب بعشرات المذكرات، وقد أُحيل للتحقيق باشراف القضاء المختص.