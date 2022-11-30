قائد الجيش بحث في الأوضاع في لبنان والمنطقة مع عزام الأحمد

ستقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الوزير عزّام الأحمد يرافقه السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبّور، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

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