ميقاتي تسلّم دعوة من الملك سلمان لحضور القمة العربية الصينية في الرياض

تسلم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لحضور القمة العربية الصينية التي تستضيفها المملكة في مدينة الرياض في التاسع من شهر كانون الاول.

وقد تسلم الرئيس ميقاتي الدعوة من سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري الذي زاره بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي.

Advertisement

وإكتفى السفير بعد الزيارة بالقول: "جرى خلال اللقاء تأكيد العلاقات الثنائية بين البلدين وشددت على أهمية المضي في البرنامج الاصلاحي للحكومة وخارطة الطريق الموضوعة من قبل صندوق النقد الدولي واستكمال الاصلاحات بالتعاون مع مجلس النواب".

نص الدعوة

وهنا نص الدعوة:"دولة الاستاذ نجيب ميقاتي رئيس الوزراء في الجمهورية اللبنانية.

يطيب لنا أن نبعث لدولتكم أطيب تحياتنا الاخوية،مقرونة بأطيب التمنيات لبلدكم الشقيق بدوام التقدم والازدهار.

وحيث تستضيف المملكة العربية السعودية القمة العربية-الصينية هذا العام 2022م، فانه يسرنا دعوة دولتكم لحضور هذه القمة، التي ستعقد حضوريا في مدينة الرياض بتاريخ15 جمادى الأولى 1444 ه الموافق 9 ديسمبر 2022 م.

ونحن على ثقة بأن حضور دولتكم سيكون له أطيب الأثر في تحقيق أهداف هذه القمة ، والمساهمة في التوافق على مخرجاتها بما يعود بالنفع على دولنا والعالم أجمع.

وتقبلوا دولتكم اطيب تحياتنا وتقديرنا".