Advertisement

لبنان

ميقاتي تسلّم دعوة من الملك سلمان لحضور القمة العربية الصينية في الرياض

Lebanon 24
30-11-2022 | 10:30
A-
A+
Doc-P-1015716-638054220204836354.jpg
Doc-P-1015716-638054220204836354.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تسلم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لحضور القمة العربية الصينية التي تستضيفها المملكة في مدينة الرياض في التاسع من شهر كانون الاول.
وقد تسلم الرئيس ميقاتي الدعوة من سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري الذي زاره بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي. 
Advertisement
وإكتفى السفير بعد الزيارة بالقول: "جرى خلال اللقاء تأكيد العلاقات الثنائية بين البلدين وشددت على أهمية المضي في البرنامج الاصلاحي للحكومة وخارطة الطريق الموضوعة من قبل صندوق النقد الدولي واستكمال الاصلاحات بالتعاون مع مجلس النواب". 
نص الدعوة 
وهنا نص الدعوة:"دولة الاستاذ نجيب ميقاتي رئيس الوزراء في الجمهورية اللبنانية. 
يطيب لنا أن نبعث لدولتكم أطيب تحياتنا الاخوية،مقرونة بأطيب التمنيات لبلدكم الشقيق بدوام التقدم والازدهار. 
وحيث تستضيف المملكة العربية السعودية القمة العربية-الصينية هذا العام 2022م، فانه يسرنا دعوة دولتكم لحضور هذه القمة، التي ستعقد حضوريا في مدينة الرياض بتاريخ15 جمادى الأولى 1444 ه الموافق 9 ديسمبر 2022 م.
 ونحن على ثقة بأن حضور دولتكم سيكون له أطيب الأثر في تحقيق أهداف هذه القمة ، والمساهمة في التوافق على مخرجاتها بما يعود بالنفع على دولنا والعالم أجمع. 
وتقبلوا دولتكم اطيب تحياتنا وتقديرنا".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2022-11-30
12:06 | 2022-11-30
12:05 | 2022-11-30
12:01 | 2022-11-30
12:01 | 2022-11-30
11:50 | 2022-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website