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لبنان

بوحبيب التقى العردات وتسلم رسالة من نظيره الروسي مهنئة بعيد الاستقلال

Lebanon 24
30-11-2022 | 09:24
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تسلم وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بوحبيب رسالة تهنئة بعيد الاستقلال من نظيره الروسي سيرغي لافروف، نقلها اليه سفير روسيا في لبنان الكسندر روداكوف. وتخلل اللقاء البحث في العلاقات الثنائية  بين البلدين خصوصا في محافل الأمم المتحدة.
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وجدد بو حبيب للسفير الروسي التأكيد بأن "لبنان كان منذ بدء الصراع الروسي - الاوكراني ضد التدخل العسكري لانه عانى من مثل هذه الامور لكنه يُصوت دائما ضد  عزل روسيا في منظمات الأمم المتحدة".

سفير باكستان
كما التقى بوحبيب سفير باكستان في لبنان سلمان عطار ‏الذي سلمه رسالة من وزير خارجية بلاده بيلاوال بوتو زرداري للمشاركة في اجتماع دول مجموعة G77 الذي ترأسه حاليا الباكستان، وسينعقد في نيويورك منتصف الشهر المقبل،  للبحث في المشاكل التي تواجهها دول العالم لجهة الخلافات الإقليمية، وفيروس كورونا، وتغير المناخ وتداعياتها على كل دول العالم.

الوردات 
واستقبل وزير الخارجية مدير وممثل برنامج الأمم المتحدة العالمي عبدالله الوردات الذي أعلن بعد اللقاء أنه أبلغ بو حبيب انه "تمت المصادقة على مشروع برنامج الاغذية العالمي في لبنان للسنوات الثلاث المقبلة 2023- 2025".

وقال: "أطلعته أيضا على نشاطات برنامج الاغذية العالمي في لبنان والمساعدات التي نقدمها للبنانيين وللاجئين السوريين في هذه الظروف، وعلى الانشطة التي سنقوم بها في الفترة المقبلة. وشكرته على الدعم والتسهيلات التي يقدمها لنا لبنان لنقوم بعملنا على أكمل وجه".

 
المصدر: الوكالة الوطنية
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