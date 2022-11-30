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لبنان

ما آخر المستجدات حول إقتحام المودع وليد الحجار لـ"بنك الإعتماد" في شحيم؟

Lebanon 24
30-11-2022 | 09:28
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ المودع وليد الحجار رفض مبلغ 15 ألف دولار عرضه عليه "بنك الإعتماد".

ولا تزال المفاوضات جارية وسط تواجد أقارب المودع وعدد من أبناء البلدة الذين هدّدوا بالتصعيد في حال لم يتم إعطاء الحجار وديعته.
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وتجدر الإشارة إلى أنّ الحجار اقتحم مصرف "الاعتماد" في منطقة شحيم صباح اليوم.
 
 
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