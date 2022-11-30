أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ المودع وليد الحجار رفض مبلغ 15 ألف دولار عرضه عليه "بنك الإعتماد".

ولا تزال المفاوضات جارية وسط تواجد أقارب المودع وعدد من أبناء البلدة الذين هدّدوا بالتصعيد في حال لم يتم إعطاء الحجار وديعته.