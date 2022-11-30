اكثر من 50 دولة من ضمنها لبنان اتفقت على إحداث تغيير ملموس لإنهاء العنف الجنسي خلال النزاعات

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اتفقت أكثر من 50 دولة من ضمنها لبنان إلى جانب الأمم المتحدة، على "العمل عاجلا لإنهاء العنف الجنسي في حالات النزاع"، وذلك بالتوقيع على إعلان جديد في مؤتمر "العنف الجنسي في حالات النزاع" الذي استضافته المملكة المتحدة الأسبوع الحالي.ووقّعت أكثر من 50 دولة على إعلان بقيادة المملكة المتحدة لإنهاء بلاء العنف الجنسي في حالات النزاع. وتعهّدت نحو 40 دولة، بما فيها المملكة المتحدة، "التزامات وطنية تحدد الخطوات التي سوف تُتَّخذ لمعالجة العنف الجنسي في حالات النزاع".وفي اليوم الأول من المؤتمر، قالت السيدة الأولى لأوكرانيا أولينا زيلينسكي: "ان العنف الجنسي يُستخدم بشكل منهجي وعلني".وبحسب بيان للسفارة البريطانية، "اتفقت أكثر من 50 دولة، إلى جانب الأمم المتحدة، على العمل عاجلا لإنهاء العنف الجنسي في حالات النزاع، وذلك بالتوقيع على إعلان جديد في مؤتمر استضافته المملكة المتحدة في الأسبوع الحالي. حيث اتفقت الدول على العمل لمعالجة مسببات عدم المساواة بين الجنسين بهذا الشكل، وإزالة وصمة العار التي تلحق بالضحايا، وضمان وجود قوانين وطنية لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم.كما ذهبت نحو 40 دولة أخرى، من بينها كولومبيا والبوسنة والهرسك واليابان، إلى أبعد من ذلك، وتعهدت بالتزامات وطنية بشأن الخطوات العملية التي سوف تتخذها للتصدي لهذه الجرائم، وإحداث فرق على أرض الواقع.