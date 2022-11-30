"أبو النار" أطلق قذيفة "بي - 7"... أين سقطت؟ (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن سقوط شظايا قذيفة على سطح أحد المباني في منطقة جبل محسن في طرابلس، من دون تسجيل خسائر ماديّة أو بشريّة.



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وعُلم أنّ مصدر القذيفة مخيم البداوي، حيث قام شخص ملقب بـ"أبو النار" بإطلاق قذيفة "B7" في الهواء إحتجاجاً على فصله من أحد التنظيمات. وتوجهت على الفور القوى الأمنيّة للتحقيق بمجريات ما حصل، حيث تبيّن أن القذيفة انفجرت في الهواء فوق منطقة البقار، وسقطت شظاياها على سطح المبنى.وعُلم أنّ مصدر القذيفة مخيم البداوي، حيث قام شخص ملقب بـ"أبو النار" بإطلاق قذيفة "B7" في الهواء إحتجاجاً على فصله من أحد التنظيمات.