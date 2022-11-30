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لبنان

"أبو النار" أطلق قذيفة "بي - 7"... أين سقطت؟ (صور)

Lebanon 24
30-11-2022 | 09:40
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن سقوط شظايا قذيفة على سطح أحد المباني في منطقة جبل محسن في طرابلس، من دون تسجيل خسائر ماديّة أو بشريّة.
 
وتوجهت على الفور القوى الأمنيّة للتحقيق بمجريات ما حصل، حيث تبيّن أن القذيفة انفجرت في الهواء فوق منطقة البقار، وسقطت شظاياها على سطح المبنى.
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وعُلم أنّ مصدر القذيفة مخيم البداوي، حيث قام شخص ملقب بـ"أبو النار" بإطلاق قذيفة "B7" في الهواء إحتجاجاً على فصله من أحد التنظيمات.
 
 
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