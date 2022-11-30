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لبنان
فوج اطفاء بلديات الفيحاء: غير قادرين على تلبية نداء اهلنا لعدم صرف المستحقات وتوفر المحروقات
Lebanon 24
30-11-2022
|
10:15
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اصدر فوج اطفاء اتحاد بلديات الفيحاء بيانا، جاء فيه: "إلى أهلنا في مدن الفيحاء. بسبب عدم توفر مادة المحروقات في الإتحاد لزوم عمل أجهزته، لا سيما جهاز فوج الإطفاء، بسبب نفاذ السيولة في الاتحاد وعدم القدرة على صرف مستحقات العاملين في الاتحاد، لا سيما عناصر فوج الإطفاء، من رواتب ومساعدات إجتماعية وبدل النقل وغيرها من المستحقات، وبسبب عدم استقبال أي مستشفى لجميع العاملين في الاتحاد بسبب عدم دفع مستحقات المستشفيات، مع العلم أن عناصر الإطفاء معرضين للإصابة أثناء العمل، نتقدم بالإعتذار من أهلنا في مدن الفيحاء: طرابلس، الميناء، البداوي والقلمون، بسبب عدم القدرة على تلبية النداء في حال نشوب أي حريق للأسباب المذكورة أعلاه. كما نذكر بضرورة الإتصال بالدفاع المدني على الرقم 125 في حال نشوب أي حريق".
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المصدر:
الوكالة الوطنية
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