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لبنان

ميقاتي رأس إجتماعا لـ"اللجنة الوزارية لمتابعة عودة النازحين السوريين الى بلادهم بأمان".. على ماذا تمّ الإتّفاق؟

Lebanon 24
30-11-2022 | 10:53
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رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إجتماعا لـ"اللجنة الوزارية لمتابعة عودة النازحين السوريين الى بلادهم بأمان" بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي.
وشارك في الاجتماع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وزير العدل هنري خوري، وزير الدفاع الوطني موريس سليم، وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم. 
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وتم خلال الاجتماع الاتفاق على الموقف الموّحد الذي سيبلغ غدا الى المفوّض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.
 
 
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