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لبنان

بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة... إقفال الإدارات والمؤسسات العامة في هذه الأيام

Lebanon 24
30-11-2022 | 11:43
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صدر عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مُذكرة إدارية تحمل الرقم 35/2022، وجاء فيها:

إستناداً للمرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته الذي يُحدد الأعياد والمناسبات الرسمية،
وبسبب مُصادفة تاريخ عيدي الميلاد ورأس السنة الميلادية يومي عطلة في الإدارات العامة،
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تُقفل جميع الإدارات العامة والمؤسسـات العامـة والبلديـات يومي الاثنين الواقع  فيهما 26/12/2022 و2/1/2023.
وتُقفل أيضاً جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الجمعة الواقع فيه 6/1/2023 بمناسبة عيد الميلاد المجيد لدى الطوائف الأرمنية الأرثوذكسية.
 
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