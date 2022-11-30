بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة... إقفال الإدارات والمؤسسات العامة في هذه الأيام

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صدر عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مُذكرة إدارية تحمل الرقم 35/2022، وجاء فيها:إستناداً للمرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته الذي يُحدد الأعياد والمناسبات الرسمية،وبسبب مُصادفة تاريخ عيدي الميلاد ورأس السنة الميلادية يومي عطلة في الإدارات العامة،تُقفل جميع الإدارات العامة والمؤسسـات العامـة والبلديـات يومي الاثنين الواقع فيهما 26/12/2022 و2/1/2023.وتُقفل أيضاً جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الجمعة الواقع فيه 6/1/2023 بمناسبة عيد الميلاد المجيد لدى الطوائف الأرمنية الأرثوذكسية.