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لبنان

خبر مهمّ عن الزيادة على رواتب القطاع العام... هذه تفاصيله

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-11-2022 | 12:01
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نفت مصادر وزارة المالية عبر لبنان ٢٤ ما يتم تداوله عن ان الزيادة على المعاشات في القطاع العام تجمّدت حاليا بسبب تقديم طعن بالموازنة.
واكدت ان الرواتب ستدفع وفق الجدول الذي صدر عنها قبل يومين.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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