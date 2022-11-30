Advertisement

لبنان

قرار لـ"الدستوري" بشأن الموازنة العامة

Lebanon 24
30-11-2022 | 12:01
A-
A+
Doc-P-1015771-638054318739460113.jpg
Doc-P-1015771-638054318739460113.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدر المجلس الدستوري قراراً بالاكثرية ظهر اليوم، قضى بـ"عدم تعليق العمل بقانون الموازنة العامة، ريثما يتم البت بالطعن المقدم أمامه من قبل عدد من النواب التغييريين".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تحالف متحدون: الاعتماد اللبناني يدفع ٤٢,٥٠٠ ألف دولار نقدي ومبلغاً آخر بالليرة تبعاً لتعميم مصرف لبنان إلى المودع الحجار (الوطنية للإعلام)
lebanon 24
01/12/2022 01:35:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير يكشف عن أسباب تآكل الديمقراطية في العالم... ماذا عن لبنان؟
lebanon 24
01/12/2022 01:35:14 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": المودع وليد الحجار سيحصل على 25 ألف دولار "فريش" من "بنك الإعتماد" فرع شحيم إضافة إلى 35 ألف دولار على أساس تعميم مصرف لبنان رقم 158
lebanon 24
01/12/2022 01:35:14 Lebanon 24 Lebanon 24
ما جديد عدّاد "كورونا" و"كوليرا" في لبنان؟
lebanon 24
01/12/2022 01:35:14 Lebanon 24 Lebanon 24

المجلس الدستوري

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:20 | 2022-11-30
15:43 | 2022-11-30
15:16 | 2022-11-30
14:43 | 2022-11-30
14:35 | 2022-11-30
14:29 | 2022-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website