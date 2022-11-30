Advertisement

لبنان

بعد انتشار أخبار عن توقيف عمّ الشاب علي مهدي خضر.. هذا ما أعلنه أهالي بلدة القصيبة

Lebanon 24
30-11-2022 | 12:06
A-
A+
Doc-P-1015775-638054330579923373.jpeg
Doc-P-1015775-638054330579923373.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكّد أهالي بلدة القصيبة في بيان أنّ خبر توقيف رئيس البلدية السابق، عمّ الشاب علي مهدي خضر الذي قُتل منذ يومين عار تماماً عن الصحة، والقضية لا زالت في عهدة الأجهزة الأمنية.
Advertisement

القصيبة

مهدي خضر

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:20 | 2022-11-30
15:43 | 2022-11-30
15:16 | 2022-11-30
14:43 | 2022-11-30
14:35 | 2022-11-30
14:29 | 2022-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website