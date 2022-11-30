بعد انتشار أخبار عن توقيف عمّ الشاب علي مهدي خضر.. هذا ما أعلنه أهالي بلدة القصيبة

أكّد أهالي بلدة القصيبة في بيان أنّ خبر توقيف رئيس البلدية السابق، عمّ الشاب علي مهدي خضر الذي قُتل منذ يومين عار تماماً عن الصحة، والقضية لا زالت في عهدة الأجهزة الأمنية.

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