إجتمع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب مساء اليوم في مكتبه، مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، حيث جرى نقاش بناء وعملي لملف أزمة النازحين السوريين في لبنان وكيفية تطوير التعاون بين السلطات اللبنانية والمفوضية.

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