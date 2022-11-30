Advertisement

لبنان

نقاش "بناء" و"عملي" بين بوحبيب وغراندي

Lebanon 24
30-11-2022 | 12:35
A-
A+
Doc-P-1015778-638054338631440583.jpg
Doc-P-1015778-638054338631440583.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إجتمع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب مساء اليوم في مكتبه، مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، حيث جرى نقاش بناء وعملي لملف أزمة النازحين السوريين في لبنان وكيفية تطوير التعاون بين السلطات اللبنانية والمفوضية.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:20 | 2022-11-30
15:43 | 2022-11-30
15:16 | 2022-11-30
14:43 | 2022-11-30
14:35 | 2022-11-30
14:29 | 2022-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website