Advertisement

لبنان

هدّد بالانتحار قفزاً من الطابق العشرين في بيروت للهرب من توقيفه!

Lebanon 24
30-11-2022 | 12:44
A-
A+
Doc-P-1015782-638054344272115505.jpg
Doc-P-1015782-638054344272115505.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صـدر عن المـديريّة العـامّة لقوى الأمـن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّـة البلاغ التّالي:

"في أثناء قيام دوريّة من مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكريّة بمداهمة منزل أحد المواطنين وهو مطلوب للقضاء بجرم ابتزاز، سرقة وضرب وإيذاء وقرصنة، وذلك في الطابق العشرين من أحد المباني في محلّة وسط بيروت، أقدم الأخير على التهديد بالانتحار قفزاً.
Advertisement

على إثر ذلك، تم تكليف المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية لينتقل فريق مفاوضات وآخر تكتي إلى المكان ويبدأ الفريق الأوّل بالمفاوضات مع المطلوب، لمدّة ست ساعات متواصلة، لإقناعه والحؤول دون إيذاء نفسه، لكن الأخير الذي كان جالساً على حافة الشرفة وبحوزته سكيناً لم يقتنع فهدّد مجدداً بالانتحار عبر القفز.

وفي هذه الاثناء، تدخل الفريق التّكتي مستخدماً تقنية Rappel عبر الحبال لمنعه من القفز، وتمكن من توقيفه. وبتفتيشه، عُثِر بحوزته على مبلغ مالي.

أودع الموقوف مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختصّ".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:20 | 2022-11-30
15:43 | 2022-11-30
15:16 | 2022-11-30
14:43 | 2022-11-30
14:35 | 2022-11-30
14:29 | 2022-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website