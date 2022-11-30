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لبنان

انطلقت من بيروت... بالفيديو شاهدوا ما حصل مع رحلة الـ"MEA" المتّجهة إلى نيجيريا

Lebanon 24
30-11-2022 | 12:47
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واجهت طائرة الـ"MEA" القادمة من بيروت إلى نيجيريا صباح اليوم، عاصفة منعتها من الهبوط على مدرج المطار في لاغوس، مما اضطر قائدها الى تغيير مسارها إلى أبيدجان.
 
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