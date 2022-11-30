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لبنان

في سياق المتابعة الأمنية لعمليات تهريب المهاجرين غير الشرعيين.. صيد ثمين بيد الجيش

Lebanon 24
30-11-2022 | 12:52
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

في سياق المتابعة الأمنية لعمليات تهريب المهاجرين غير الشرعيين، أوقفت مديرية المخابرات بتاريخ 25 / 11 / 2022، 34 مهاجراً من الجنسيتين العراقية والسورية، كانوا ينوون الانتقال بحراً بطريقة غير شرعية إلى إحدى الدول الأوروبية، كما أوقفت 3 سوريين لتَورطهم في العملية.
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بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، ويجري العمل على توقيف باقي المتورطين.
 
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