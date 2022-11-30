تغريدة للحاج حسن عن المونديال... ماذا قال؟

غرد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن عبر "تويتر" قائلا: "يوم أمس، أبطال المملكة العربية السعودية. واليوم، بواسل تونس العربية الخضراء... حظ أوفر على أمل رفع كأس البطولة المقبلة".

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