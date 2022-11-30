17
o
بيروت
19
o
طرابلس
-1
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
-1
o
بشري
17
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ماذا جرى بين بو صعب ومعوض في جلسة اللجان المشتركة؟ وماذا قال الاخير عن ترشيحه؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
30-11-2022
|
13:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
افادت المعلومات أن المرشح لرئاسة الجمهورية النائب ميشال معوض دخل الى جلسة اللجان المشتركة اليوم شديد التوتر، وبدأ يتلفظ بكلمات نابية ما أثار حفيظة زملائه الذين لفتوا نظره الى ان ما يقوله لا يليق به وبالمجلس النيابي.
Advertisement
وبدا واضحا ان معوض مستاء من تسميته من قبل نائب رئيس مجلس النواب النائب الياس بو صعب بين النواب الذين يعارضون قانون "الكابيتال كونترول".
ولدى محاولته معاتبة بو صعب على موقفه عاجله الاخير بالقول"اولا نعم انا من قال انك من بين المعارضين ، وهذا الموقف انت لم تخفه لا بل سجلت في الجلسة تحفظك الخطي ، وقلت انه يجب اعادة المشروع الى الحكومة وعدم مناقشته".
وبحسب المعلومات فان بو صعب قال لمعوض: كل يوم اربعاء تحضر الى المجلس وتقوم بمسرحية . تقول امرا داخل الجلسة وعكسه خارجها . واذا كنت تريد ان تصل الى رئاسة الجمهورية ، فهذه الكلمات التي تتفوه بها لا تليق بك.
وهنا سارع معوض الى القول" ما بدي اعمل رئيس جمهورية".
فما كان من بو صعب ان اجابه "اذن اوقف مسرحية التصاريح كل يوم اربعاء عشية جلسة الانتخاب".
وبحسب صحافيين تابعوا المؤتمر الصحافي المطول لمعوض فقد بدا عصبي المزاج وشديد التوتر، ما دفعهم الى اختصار الاسئلة ، بعدما اطال في الشرح وتبرير مواقفه.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
كرامي: سليمان فرنجية هو أخي ولكن..
Lebanon 24
كرامي: سليمان فرنجية هو أخي ولكن..
23:47 | 2022-11-29
29/11/2022 11:47:45
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروّعة... أطلقت النار على نفسها وفارقت الحياة!
Lebanon 24
حادثة مروّعة... أطلقت النار على نفسها وفارقت الحياة!
05:57 | 2022-11-30
30/11/2022 05:57:07
Lebanon 24
Lebanon 24
المصارف توقف الشيكات بالدولار
Lebanon 24
المصارف توقف الشيكات بالدولار
22:57 | 2022-11-29
29/11/2022 10:57:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل اضافية تُكشف عن جريمة مقتل ايلي متى المروعة.. اجرام ووحشية!
Lebanon 24
تفاصيل اضافية تُكشف عن جريمة مقتل ايلي متى المروعة.. اجرام ووحشية!
05:59 | 2022-11-30
30/11/2022 05:59:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ابن الـ24 عاماً جثة قرب المرفأ.. اليكم ما جرى بعد مباراة كرة قدم
Lebanon 24
ابن الـ24 عاماً جثة قرب المرفأ.. اليكم ما جرى بعد مباراة كرة قدم
03:05 | 2022-11-30
30/11/2022 03:05:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
17:20 | 2022-11-30
دراسة دقيقة
15:43 | 2022-11-30
المرتضى بحث في طلبات "هدم وترميم أبنية تراثية"
15:16 | 2022-11-30
ماذا جاء في مقدمات نشرات الأخبار؟
14:43 | 2022-11-30
هذا ما كشفه المكاري عن الموقف الفرنسي من إنتخاب فرنجية
14:35 | 2022-11-30
"الوطنيّ الحرّ": الاولوية هي لانتخاب رئيس للجمهورية
14:29 | 2022-11-30
"سبب الفيضانات واضح".. حمية: الأشغال معنية بالأوتوستراد والطاقة بمجاري الأنهر
فيديو
قاذفة سرية أميركية بمليار دولار ستظهر علناً وللمرة الأولى في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
قاذفة سرية أميركية بمليار دولار ستظهر علناً وللمرة الأولى في هذا الموعد (فيديو)
02:30 | 2022-11-30
01/12/2022 01:36:23
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة عربية تفجّر مفاجأة: "تزوجت مخرجين شقيقين... وهذه طبيعة علاقتي بهما" (فيديو)
Lebanon 24
فنانة عربية تفجّر مفاجأة: "تزوجت مخرجين شقيقين... وهذه طبيعة علاقتي بهما" (فيديو)
04:35 | 2022-11-29
01/12/2022 01:36:23
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابلة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر الـ"LBCI" مع الإعلامي ماريو عبّود
Lebanon 24
مقابلة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر الـ"LBCI" مع الإعلامي ماريو عبّود
05:12 | 2022-11-28
01/12/2022 01:36:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact