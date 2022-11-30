ماذا جرى بين بو صعب ومعوض في جلسة اللجان المشتركة؟ وماذا قال الاخير عن ترشيحه؟

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افادت المعلومات أن المرشح لرئاسة الجمهورية النائب ميشال معوض دخل الى جلسة اللجان المشتركة اليوم شديد التوتر، وبدأ يتلفظ بكلمات نابية ما أثار حفيظة زملائه الذين لفتوا نظره الى ان ما يقوله لا يليق به وبالمجلس النيابي.وبدا واضحا ان معوض مستاء من تسميته من قبل نائب رئيس مجلس النواب النائب الياس بو صعب بين النواب الذين يعارضون قانون "الكابيتال كونترول".ولدى محاولته معاتبة بو صعب على موقفه عاجله الاخير بالقول"اولا نعم انا من قال انك من بين المعارضين ، وهذا الموقف انت لم تخفه لا بل سجلت في الجلسة تحفظك الخطي ، وقلت انه يجب اعادة المشروع الى الحكومة وعدم مناقشته".وبحسب المعلومات فان بو صعب قال لمعوض: كل يوم اربعاء تحضر الى المجلس وتقوم بمسرحية . تقول امرا داخل الجلسة وعكسه خارجها . واذا كنت تريد ان تصل الى رئاسة الجمهورية ، فهذه الكلمات التي تتفوه بها لا تليق بك.وهنا سارع معوض الى القول" ما بدي اعمل رئيس جمهورية".فما كان من بو صعب ان اجابه "اذن اوقف مسرحية التصاريح كل يوم اربعاء عشية جلسة الانتخاب".وبحسب صحافيين تابعوا المؤتمر الصحافي المطول لمعوض فقد بدا عصبي المزاج وشديد التوتر، ما دفعهم الى اختصار الاسئلة ، بعدما اطال في الشرح وتبرير مواقفه.