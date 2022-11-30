Advertisement

لبنان

ماذا جرى بين بو صعب ومعوض في جلسة اللجان المشتركة؟ وماذا قال الاخير عن ترشيحه؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
30-11-2022 | 13:08
A-
A+
Doc-P-1015789-638054358014763201.jpg
Doc-P-1015789-638054358014763201.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
افادت المعلومات أن المرشح لرئاسة الجمهورية النائب ميشال معوض دخل الى جلسة اللجان المشتركة اليوم شديد التوتر، وبدأ يتلفظ بكلمات نابية ما أثار حفيظة زملائه الذين لفتوا نظره الى ان ما يقوله لا يليق به وبالمجلس النيابي. 
Advertisement

وبدا واضحا ان معوض مستاء من تسميته من قبل نائب رئيس مجلس النواب النائب الياس بو صعب بين النواب الذين يعارضون قانون "الكابيتال كونترول".

ولدى محاولته  معاتبة بو صعب على موقفه عاجله الاخير بالقول"اولا نعم انا من قال انك من بين المعارضين ، وهذا الموقف انت لم تخفه لا بل سجلت في الجلسة تحفظك الخطي ، وقلت انه يجب اعادة المشروع الى الحكومة وعدم مناقشته".

وبحسب المعلومات فان بو صعب قال لمعوض: كل يوم اربعاء تحضر الى المجلس وتقوم بمسرحية . تقول امرا داخل الجلسة وعكسه خارجها . واذا كنت تريد ان تصل الى رئاسة الجمهورية ، فهذه الكلمات التي تتفوه بها لا تليق بك.

وهنا سارع معوض الى القول" ما بدي اعمل رئيس جمهورية".

فما كان من بو صعب ان اجابه "اذن اوقف مسرحية التصاريح كل يوم اربعاء عشية جلسة الانتخاب".

وبحسب صحافيين تابعوا المؤتمر الصحافي المطول لمعوض فقد بدا عصبي المزاج وشديد التوتر، ما دفعهم الى اختصار الاسئلة ، بعدما اطال في الشرح وتبرير مواقفه.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:20 | 2022-11-30
15:43 | 2022-11-30
15:16 | 2022-11-30
14:43 | 2022-11-30
14:35 | 2022-11-30
14:29 | 2022-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website