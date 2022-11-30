دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 41050 و41150 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.



Advertisement وكان قد سجّل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 40950 و41050 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.