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لبنان

موعد انتخابات أعضاء مجلس نقابة أصحاب الحضانات المتخصصة

Lebanon 24
30-11-2022 | 13:43
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حددت نقابة أصحاب الحضانات المتخصصة في لبنان في بيان "موعدا لإنتخابات أعضاء مجلسها التنفيذي يوم السبت الواقع فيه 17 كانون الاول 2022 في مبنى النقابة في بصاليم - شارع رولاند أبو جودة من الساعة العاشرة لغاية الثانية عشر ظهرا".
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وتابع البيان: "تقفل طلبات الترشيح قبل ثلاثة أيام من موعد الانتخابات، وعلى كل من يريد الترشّح أو الانتخاب أن يكون قد سدّد كامل الاشتراك السنوي في الآخر من شهر تشرين الثاني أقصاه.
 

وفي حال لم يكتمل النصاب في الجلسة الاولى, تقام الجلسة الثانية في 14 كانون الثاني في مبنى النقابة من الساعة العاشرة لغاية الثانية عشر ظهرا بمن حضر".
 
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